Am Montag startet die St. Andräer Agrarwoche in der LFS. Bis einschließlich Samstag gibt’s jede Menge Infos zur Land- und Forstwirtschaft.

Der Rindertag ist einer der stärksten Besuchertage im Zuge der Agrarwoche © (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Eine Woche geballte Infos rund um die Land- und Forstwirtschaft: So lässt sich die St. Andräer Agrarwoche beschreiben, die am Montag startet. Auch heuer wird ein voller Festsaal in der Landwirtschaftlichen Fachschule St. Andrä erwartet, der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

