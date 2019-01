Erfolgsautor Dietmar Grieser kommt am 31. Jänner zum ersten Mal ins Lavanttal. Er präsentiert Geschichten mit Geschichte und sein Buch „Was bleibt, ist die Liebe".

Dietmar Grieser, Autor von mehr als 50 Publikationen, liest am Donnerstag in St. Andrä © APA/HANS PUNZ

"Es ist eine schwere Bildungslücke, aber ich bin zum ersten Mal im Lavanttal“, gesteht Dietmar Grieser, international bekannter Autor, der am kommenden Donnerstag im Gasthof Deutscher in St. Andrä aus seinem jüngsten Buch „Was bleibt, ist die Liebe“ lesen wird. Vertraut ist dem Wahlwiener jedoch die Literatur aus dem Tal, jene einer Gerhart Ellert und vor allem natürlich jene einer Christine Lavant. „Ich habe auch großes Interessen an ihrer Biografie, die gleichermaßen bewegend wie erschütternd ist“, sagt Grieser.

