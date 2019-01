Facebook

Auf der Hebalm stehen neun Loipenkilometer für Langläufer zur Verfügung © Hollauf Herbert

Kaum eine andere Sportart bietet ein derart effektives Ganzkörpertraining wie Langlaufen. Mittlerweile ist der Wintersport-Klassiker zum Trendsport geworden. Man atmet die klare Winterluft und genießt den Rhythmus der fließenden Bewegungen und zieht auf zwei dünnen Brettln ohne Kanten durch die Landschaft. Langlaufen ist für fast jeden geeignet, eine Altersgrenze nach oben oder unten gibt’s nicht.

Auch im Lavanttal kann man diese uralte nordische Sportart ausüben. In St. Georgen ist man allerdings noch in Warteposition. Sobald es die Witterung zulässt, soll das Langlaufen am Talboden vom Freizeitzentrum Richtung Pfaffendorf und auf der sechs Kilometer langen Loipe vom Brandl entlang des Stiftsweges bis zum Koglereck in Lavamünd möglich sein. Auf der Weinebene ist nach den letzten Schneefällen der 15 Kilometer lange Rundkurs vom Alpengasthof Göslerhütte zum Almgasthaus Pfeifferstocker gespurt. 326 Höhenmeter sind zu überwinden. Die Benützung der Loipen ist kostenlos. Ebenfalls vorhanden ist ein Ausrüstungsverleih bei der Skischule Kurt Jöbstl.