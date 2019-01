Facebook

Die Reliquien der Heiligen Elisabeth kommen zur Verehrung nach ganz Österreich © KK/Pfarre

Aus dem um das Jahr 1150 im Heiligen Land gegründeten Männerorden der Karmeliten gingen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts Ordenszweige für Frauen hervor. In Kärnten befindet sich die einzige Ordensniederlassung der Karmeliten im Kloster Himmelau in St. Michael. Und dort freut man sich am Freitag auf hohen Besuch. Die Heilige Elisabeth in der Dreifaltigkeit starb mit 26 Jahren © KK/Pfarre

Die Reliquien der Elisabeth von der Dreifaltigkeit, eine in Österreich weitgehend unbekannte Heilige, sind gewissermaßen auf „Rundreise“ und machen in Himmelau und tags darauf in der Stadtpfarrkirche Wolfsberg Station. „Wir haben einen sehr guten Kontakt mit den Schwestern und wollen die Heilige Elisabeth auch bei uns bekannter machen“, sagt Stadtpfarrprovisor Christoph Kranicky.

Elisabeth von der Dreifaltigkeit wurde erst am 16. Oktober 2016 von Papst Franziskus heilig gesprochen. Die Seligsprechung war bereits 1984 durch den damaligen Papst Johannes Paul II. erfolgt. Elisabeth, geboren als Elisabeth Catez am 18. Juli 1880 im französischen Bourges, muss eine ungewöhnliche Frau gewesen sein. Schon als Mädchen fiel ihre tiefe Frömmigkeit auf. Dennoch wurde sie zuerst Pianistin.

Gebetsstunden Freitag, 25. Jänner. Um 18 Uhr findet im Karmel Himmelau in St. Michael eine Gebetsstunde statt.

Samstag, 26. Jänner. Um 7 Uhr heilige Messe im Karmel Himmelau. Um 18 Uhr wird die Reliquie in der Stadtpfarrkirche am Markusplatz in Wolfsberg empfangen. Danach Messe und Gebetsabend. Prediger an beiden Tagen: Pater Roberto Pirastu.

Ulrike Greiner Teamleiterin Regionalbüro Völkermarkt/Wolfsberg Mehr von Ulrike Greiner

Doch bereits mit 21 Jahren trat sie dem Orden der Unbeschuhten Karmelitinnen in Dijon bei und nahm bei der Einkleidung den Namen Elisabeth von der Dreifaltigkeit an. Nach dem Noviziat legte sie am 11. Jänner 1903 ihre Gelübde ab. Elisabeth war kein langes Leben beschieden. Sie starb im Alter von 26 Jahren an der Addison-Krankheit, einem Versagen der Nebennierenrinde.Ihre Reliquien werden in der Kirche St. Michael in Dijon verehrt. Im Karmel in Dijon-Flavignerot ist ihre frühere Zelle zu besichtigen. Darüber hinaus gibt es dort ein kleines Museum mit Erinnerungsstücken an diese Frau, deren Grundsatz war, ein Leben mit Gott wie mit einem Freund zu führen.