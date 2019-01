Frauen, die in einer Gewaltbeziehung leben, sollen sich an eine Beratungsstelle wenden. Mit diesem Appell geht die Vorsitzende des Lavanttaler Frauenhauses an die Öffentlichkeit.

Irmgard Pogatschnigg ist die Vorsitzende des Lavanttaler Frauenhauses © Bettina Friedl

Aufgrund der Meldungen über die Mordserie an Frauen in Österreich, wendet sich Irmgard Pogatschnigg, die Vorsitzende des Lavanttaler Frauenhauses, mit einem Appell an die Bevölkerung:

"Diese schreckliche Mordserie an Frauen erschüttert, macht betroffen und ist wieder Anlass aufzuzeigen, wie lebenswichtig es ist, dass Frauen, die in einer Gewaltbeziehung leben, sich unbedingt an eine Beratungsstelle wenden sollen, um Hilfe aus diesem Teufelskreis ,Gewalt' zu bekommen. Jede Frau, die in einer Gewaltbeziehung lebt, ist gefährdet, weil sie als Besitz beziehungsweise als Eigentum angesehen wird.

Die Mitarbeiterinnen des Lavanttaler Frauenhauses sind rund um die Uhr für Hilfe suchende Frauen da und wollen Frauen ermutigen, ein selbstbestimmtes, gewaltfreies Leben zu führen. In Gewaltbeziehungen leiden auch Kinder, die ja meistens die vergessenen Opfer sind, unsagbar.

Unser Appell, Männer mögen sich, wenn sie mit Konflikten und Aggressionen nicht umgehen können, dringend an die Männerberatung wenden. Diesbezügliche Informationen geben wir gerne.

Das Lavanttaler Frauenhaus ist rund um die Uhr besetzt und telefonisch unter (0 43 52) 369 29 erreichbar. Wenden Sie sich bitte an uns!"