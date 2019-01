Facebook

Freude bei Lehrern und Schülern über die Auszeichnung © KK/HLW

Die „Gesunde Küche“ geht auf eine Initiative des Landes Kärnten zurück und soll sicherstellen, dass die Kriterien der gesunden Ernährung erfüllt werden. Derzeit nehmen 44 Betriebe daran teil. Als einzige Schule Kärntens darf sich nun auch die HLW Wolfsberg als „Gesunde Küche“ titulieren, seit dem Schuljahr 2018/19 nimmt die HLW an diesem Gesundheitsförderungsprogramm teil und setzt die Lerninhalte aus dem Gegenstand „Ernährung und Lebensmitteltechnologie“ in die Praxis um. Zwei Mal pro Jahr werden vom Land die Speisepläne auf Einhaltung der Richtlinien überprüft, die Küche und das Lager werden einmal pro Jahr kontrolliert. Der Initiative „Gesunde Küche“ liegen zudem Seminare verschiedener Inhalte zugrunde. HLW-Betriebsküchenleiterin Erika Gutschi erstellt die abwechslungsreichen Speisepläne mit Schwerpunkt auf frische, saisonale und regionale Lebensmittel.

Ausgewogenes Essen für 70 Gäste

In der modernen und nach neuesten Standards ausgestatteten Großküche bereiten HLW-Schüler im Rahmen des Unterrichtsfaches „Küchen- und Restaurantmanagement" jeweils von Montag bis Donnerstag ein ausgewogenes, gesundes Essen für durchschnittlich 70 Gäste zu.