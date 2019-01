Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Mittwoch wurde das Sanierungsverfahren eröffnet © (c) Marco2811 - Fotolia

Mit Schulden in der Höhe von 270.000 Euro ist der Lavanttaler Zahntechniker Horst Ernst Oberrisser, der sein zahntechnisches Labor am Hauptplatz in Völkermarkt hat, in die Insolvenz geschlittert. Das meldet der KSV1870. Am Mittwoch wurde am Landesgericht in Klagenfurt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Mittels Sanierungsverfahren will sich der Zahntechniker entschulden und sein Labor fortführen.

Betroffen sind rund 27 Gläubiger, der Zahlungsplan sieht eine 20-prozentige Entschuldungsquote binnen zwei Jahren vor. Den Schulden stehen Aktiva in der Höhe von 170.000 Euro gegenüber.