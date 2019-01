Fachmarkt für Werkzeuge, Maschinen, Bau- und Gartengeräte eröffnet beim Fachmarktzentrum am Sonnhalberweg - in den Räumlichkeiten der insolventen Modekette "Vögele".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am ehemaligen Standort der Modekette „Vögele“ im Fachmarktzentrum am Sonnhalberweg in Wolfsberg wird „Zgonc“ im Sommer eröffnen © KLZ/Markus Traussnig

Über 30 Filialen sowie rund 350 Mitarbeiter hat der Wiener Familienbetrieb sowie Fachmarkt für Werkzeuge, Maschinen, Bau- und Gartengeräte „Zgonc“ in Österreich bereits. Darunter zwei in Kärnten. 2008 wurde eine Filiale in Klagenfurt eröffnet, zwei Jahre später in Villach. „Raunz nicht, kauf!“, soll es bald auch in Wolfsberg heißen.