Dank des bekannten Künstlers Manfred Mörth hat sich St. Andrä zum Zentrum zeitgenössischer Kunst entwickelt © Kurt Forstner

Innerhalb der letzten fünf Jahre entwickelte sich St. Andrä zum Zentrum zeitgenössischer Kunst im ganzen Bezirk. Motor dieser rasanten Bewegung, die gegenwärtig auch die gesamte neue bauliche Entwicklung der ehemaligen Bischofsstadt beeinflusst, ist der bekannte Künstler Manfred Mörth: Man müsse einfach einmal etwas beginnen und die selbst auferlegten Vorgaben und Visionen beharrlich weiter entwickeln und verfolgen, sagt der 58-jährige St. Andräer.

Für ihn waren und sind diese Vorhaben in St. Andrä ansässig. So gründete er 2013 mit Unterstützung des Hausherren Ewald Türmer in leerstehenden Gewölben des Korpitsch Hauses die Galerie II. „Seitdem haben wir die historischen Räume mit Hilfe der Gemeinde kontinuierlich renoviert und es gelang auch, die Stadtbücherei hier anzusiedeln“, sagt Mörth. Vorläufiges Fazit: Donnerstag ab 18.30 Uhr wird hier die bereits 27. Ausstellung mit Werken namhafter Künstler aus dem Alpe-Adria-Raum eröffnet. Diesmal stellen Ulrich Plieschnig, Egon Straszer und Eduard Lesiak aus.

Vertrag mit Gemeinde

Aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung als freischaffender Künstler und Aussteller bei großen Kunstmessen lässt Mörth nun seine Kontakte für seine Heimatstadt spielen. Erfolgreich mit beteiligt bei Planung und Koordinierung anderer St. Andräer Projekte ist Mörth ebenfalls, sodass sich die Gemeinde seine Dienste nun vertraglich sicherte: „Wichtig ist es, gemeinsam und einvernehmlich mit Politik, allen beteiligten Personen und Visionären so lange an einem Tisch zu sitzen, bis es einvernehmliche Lösungen gibt“, so Mörth. In St. Andrä funktioniere das sehr gut. Fertige Projekte, wie der Panoramaweg, vier Stelen oder Platzgestaltungen konnte er bereits mit koordinieren, weitere sind angelaufen.