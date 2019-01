Wolfsberg„Gutes vom Graf-Bauern“ gibt’s nun auch in LKH-Nähe

Ehemalige Filiale der Bäckerei Lackner in Wolfsberg wurde übernommen und am Montag neu eröffnet. Es gibt täglich frisches Gebäck, Fleisch und Wurst aus eigener Schlachtung, Imbisse und warme Gerichte.

Landwirt Lorenz Graf im neuen Geschäft © Bettina Friedl

In der ehemaligen Filiale der Bäckerei Lackner in der Lindhofstraße – gegenüber vom LKH Wolfsberg – hat Lorenz Graf ein weiteres Geschäft eröffnet. „Wir bieten täglich frisches Gebäck, Fleisch und Wurst aus eigener Schlachtung, Imbisse und warme Gerichte an“, sagt der Landwirt aus Gemmersdorf. Das Geschäft mit dem Namen „Gutes vom Graf-Bauern“ hat täglich – auch sonntags – geöffnet. Das Geschäft beinhaltet ein kleines Café sowie Lebensmittel für den täglichen Bedarf, wie Milch, Eier, Nudel, Kartoffeln, Getränke & Co.

