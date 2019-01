Der Lavanttaler Bergführer Michael Mautz weiß, was bei einer Lawine zu tun ist. Die weiße Gefahr hat er selbst schon am eigenen Körper erlebt. Sein Wissen gibt er in Kursen weiter, auch auf der Petzen.

Wenn der Verschüttete geortet wurde und die Punktsuche mit den Sonden erfolgreich war, erst dann greift man zur Schaufel © Ortovox

Die Leute sind motiviert und gehen immer öfter Skitouren“, weiß der staatlich geprüfte Berg- und Skiführer Michael Mautz aus St. Stefan. Dass das Gehen abseits der gesicherten Pisten aber auch Gefahren birgt, wird oft zu wenig ernst genommen. Im Rahmen der Sicherheitsakademie des Bergsportunternehmens Ortovox, das sich auf Notfallsysteme für den Berg spezialisiert hat, hält Mautz Lawinenschutz-Kurse. Nachdem die Kärnten-Termine schnell ausgebucht waren, wird nun am 16. Februar ein neuer Termin auf der Petzen angeboten.

Die ersten 15 Minuten entscheiden

Hierbei geht es vor allem um die ersten 15 Minuten nach einem Lawinenunglück oder nach dem Abrutschen eines Schneebrettes. „Wenn ein Mensch verschüttet wird, dann sind die ersten 15 Minuten für das Überleben entscheidend. Während dieser Zeit ist man auf sich selbst gestellt, denn die Bergrettung schafft es nicht so schnell zur Unfallstelle“, weiß Mautz, der selbst schon an Suchaktionen, etwa am Arlberg, teilgenommen hat. Ohne entsprechende Lawinenausrüstung würde Mautz keine Skitour machen. Er selbst wurde bereits verschüttet, in Norwegen und in den Hohen Tauern, konnte sich aber glücklicherweise jedes Mal selbst befreien.

Lavanttal: Was tun, wenn die Lawine kommt?

Anmeldung Kurse: 27. Jänner (ausgebucht) und am 16. Februar von 9 bis circa 15 Uhr auf der Petzen. Am 24. Februar am Dobratsch, ebenfalls ausgebucht.

Anmeldung per E-Mail an info@michael-mautz.com.

Kosten: 70 Euro. Bis zu acht Personen können teilnehmen.

„Der Schneeaufbau ist eine Wissenschaft. Jede Situation ist anders einzuschätzen. Man lernt ein Leben lang“, sagt der Obmann-Stellvertreter des Kärntner Bergführerverbandes. Auch wenn man weiß, wie man gefährliche Situationen vermeidet, bleibt ein Restrisiko: „Ein Lawinenverschüttungssuchgerät sollte jeder dabeihaben. Ich bin froh, dass ich immer mehr Lavanttaler Skitourengeher mit dieser Ausrüstung sehe.“ Mittels eines Senders kann der Verschüttete geortet werden.

Wer aber nicht weiß, wie seine Ausrüstung funktioniert, der wird in einer Notsituation nicht rechtzeitig reagieren können. „Man muss Ruhe bewahren und einer aus der Gruppe sollte die Führung übernehmen. Das muss geübt werden. Am besten mehrmals“, sagt er. Zwar seien die Berge im Lavanttal eher „sanfte Hügel“, für einen Lawinenabgang würde aber schon eine Mulde oder eine steile Flanke reichen. Ab einer Hangneigung von 30 Grad wird es kritisch.

Schneemenge nicht immer entscheidend

Ob eine Situation gefährlich ist, darüber bestimmt nicht immer die Schneemenge. „Wenn es mehrere Schneedecken gibt, die nicht zusammengewachsen sind, ist das genauso gefährlich. Zudem ist Wind der Baumeister der Lawinen“, weiß Mautz.

Tipps für Skitourengeher Wetter überprüfen. Bei schlechter Sicht sollte man keine Skitour unternehmen. „Auch wenn man glaubt, die Strecke zu kennen, kann man schnell in schlechtes Gelände kommen. Man sollte sich nicht vom sportlichen Ehrgeiz blenden lassen. Umkehren gehört zum Bergsport“, sagt Bergführer Michael Mautz.

Ausrüstung. Skitourengeher sollten nicht ohne Lawinenverschüttungssuchgerät abseits der gesicherten Pisten unterwegs sein. Diese Geräte können Signale senden und empfangen. Zuvor muss die Funktionsfähigkeit kontrolliert werden.

Hangneigung. Eine Lawinengefahr besteht bei Hängen ab circa 28 Grad. Bei 30 Grad kann es kritisch werden. Die Neigung kann per Handy-App oder mit zwei Skistecken gemessen werden. „Sobald man eine Spitzkehre machen muss, steigt die Lawinengefahr.“

Abstand halten. Um die Schneedecke zu entlasten, sollten Skitourengeher mindestens 40 bis 50 Meter Abstand einhalten.

Einsteiger-Kurs. Jede Situation am Berg muss individuell eingeschätzt werden. Daher sollte man sich Tipps von erfahrenen Bergführern holen. Die Kärntner Bergführer empfehlen beispielsweise Kurse der Alpinschule „high life“. Es werden auch Tiefschneetrainings angeboten.

