„JuS“-Rechtsanwälte feierten ihr 10-Jahr-Jubiläum in neuer Kanzlei.

Die Wolfsberger Kanzlei „JuS“ siedelte auf den Rossmarkt und feierte ihr zehnjähriges Jubiläum. Die Anwälte Thomas Schuster, Herbert Juri, Christian Thon und Stefan Zankl (von links) © Friedl

Mit Größen aus Politik und Wirtschaft sowie Mitarbeitern, Klienten und Bauverantwortlichen wurde am Freitag die neue Kanzlei der „JuS Rechtsanwälte“ im GKK-Gebäude am Rossmarkt in Wolfsberg feierlich eröffnet. Dabei wurde auch das zehnjährige Jubiläum der Kanzlei gefeiert, die von den Anwälten Thomas Schuster und Herbert Juri gegründet wurde.