In der Nacht auf Montag gab es in Wolfsberg einen Einbruch. Gestohlen wurden mehrere Hundert Euro.

© APA/Fohringer

Ein bisher unbekannter Täter brach in der Nacht auf Montag in ein Gebäude in der Gemeinde Wolfsberg, ein. Im Objekt brach der Täter eine weitere Türe zum Büro auf und stahl aus einem Schrank drei Handkassen mit mehreren Hundert Euro Bargeldinhalt zum Nachteil eines Vereines.