Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia, Privat

Am Dienstag, dem 15. Jänner, ist Helge Wohofsky im Alter von 88 Jahren sanft entschlafen. Von 1986 bis 1991 war er Direktor der Hauptschule St. Gertraud, der jetzigen Neuen Mittelschule. Zudem fungierte er zwischen 1988 und 2002 als Obmann des Singkreises Wolfsberg.

Wohofsky hinterlässt seine Frau Hermi sowie seine Kinder Elisabeth, Andreas, Roman und Johannes mit zahlreichen Enkelkindern. Für den Verstorbenen wird am Montag, dem 21. Jänner, um 19 Uhr in der Zeremonienhalle in Wolfsberg gebetet. Die Heilige Seelenmesse findet am Dienstag um 11 Uhr ebenfalls in der Zeremonienhalle statt.

Anstelle von Blumen und Kränzen bittet die Familie um Spenden für die Caritas Kärnten oder die Kindernothilfe Österreich.