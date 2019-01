Facebook

Krimi-Fan Alexander Verdnik mit seiner jüngsten Publikation © Martina Schmerlaib

Er ist für seine wissenschaftlichen Publikationen über die Arisierung in Kärnten oder über die Jugend im Nationalsozialismus in Kärnten und der Steiermark bekannt: der Wolfsberger Historiker Alexander Verdnik. In seinem jüngsten Buch, erschienen im Verlag „der wolf“ von Gernot Ragger in Wolfsberg, bleibt der Forscher zwar der Historie treu, wechselt aber das Feld seiner Betrachtungen. „Blutspur durch Kärnten“ berichtet über Morde von anno dazumal, wobei Verdnik bis ins ausgehende 19. Jahrhundert zurückgeht.

