Christian Pirker aus Reichenfels wird seit 14. Jänner vermisst. Zuletzt wurde er in Reichenfels gesehen, die letzte Handyortung ergab Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich als Standort.

Der Reichenfelser Christian Pirker (31) wird seit 14. Jänner vermisst © KK/Privat

Der 31-jährige Lavanttaler Christian Pirker wird seit Montag vermisst, das letzte Mal wurde er in seiner Heimatgemeinde Reichenfels in Kärnten gesehen. Bei der Polizei wurde eine Vermisstenanzeige aufgegeben und auch via Facebook suchen seine Angehörigen fieberhaft nach Christian.

Seine Schwester Elisabeth Pirker schreibt auf Facebook: "Bitte helft uns!! Wir vermissen unseren Sohn und Bruder Christian. Er ist 31 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und hat ein Tattoo am rechten Unterarm. Er ist seit 14. Jänner 2019 abgängig." Um Hinweise wird unter der Nummer 0664 / 350 22 88 (Elisabeth Pirker) gebeten.

Handy wurde geortet

"Die letzte Handyortung hat Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich als Standort ergeben. Nachdem er früher in Linz studiert hat, ist es nicht so abwegig, dass er sich in dieser Gegend aufhält", sagt seine Schwester, die bereits einige Reaktionen auf den Facebook-Aufruf erhalten hat. "Leider ist bisher alles im Sand verlaufen", erklärt Elisabeth Pirker.

Der Vermisste ist mit einem dunkelgrauen Peugeot 208 mit dem Kennzeichen "WO-994BR" unterwegs.

Mit diesem dunkelgrauen Peugeot 208 mit dem Kennzeichen "WO-994BR" ist Christian Pirker unterwegs © KK/Privat

