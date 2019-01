Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Mädchen wurde am Zebrastreifen angefahren © igor - Fotolia

Am Donnerstag überquerte eine elfjährige Schülerin einen durch Ampeln geregelten Fußgängerübergang in Reding in Wolfsberg. Die Ampel war auf grün: Als die Schülerin bereits auf dem dritten weißen Feld des Schutzweges ging, bog vor ihr ein PKW nach links ein. Dieses Auto streifte die Schülerin - und zwar so heftig, dass der Pkw dabei den rechten Außenspiegel. Die Schülerin kam nicht zu Sturz, erlitt jedoch leichte Verletzungen. "Der Lenker des PKW blieb kurz nach dem Unfall stehen, hob den Außenspiegel von der Fahrbahn auf und fuhr dann ohne sich um die verletzte Schülerin zu kümmern in Richtung Osten davon", heißt es im Polizeibericht.