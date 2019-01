In einem Monat startet der Roxor Rockstore in Wolfsberg mit dem „Modern Music College“. 30 bis 40 Schüler haben sich bereits angemeldet. Instrumente gibt es gegen eine Leihgebühr.

Markus Jäger vom Roxor Rockstore in Wolfsberg ist der Geschäftsführer des „Modern Musik College“ © Bettina Friedl

Nach Standorten in Villach und St. Veit kommt als nächstes Wolfsberg dran: Ab 18. Februar gibt es auch in Wolfsberg einen Standort der „Modern Music College Musikschulen“. Geschäftsführer dieser privaten Musikschule ist Markus Jäger vom Roxor Rockstore im Süden der Stadt, in dem der Unterricht stattfindet.

