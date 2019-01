Facebook

Für das Kneten des Teiges ist ordentlich Muskelkraft nötig © Köstinger

Eine richtige Küchenschürze ist schon einmal die halbe Miete – sagte ich mir. Und was vor allem zählt, ist doch der Wille oder nicht? Nun, der Wille war auf jeden Fall da – auch noch um 20 Uhr abends beim Brotbackkurs der Seminarbäuerinnen in der Landwirtschaftlichen Fachschule Goldbrunnhof, an dem ich teilnahm, um den Selbstversuch „Roggenmischbrot“ zu wagen. Was aber nicht so recht wollte, waren meine Hände. Spätestens nach der fünften Runde Teigkneten spürt man jeden Muskel – und dann noch dieses Lied, das im Kopf gnadenlos in Dauerschleife läuft: „Backe, backe Kuchen“. Als ob es so einfach wäre. Egal, klein beigeben will man – umgeben von 14 wahren Backtalenten – nicht. Im Gegenteil: Ärmel hochkrempeln und fröhlich drauf weiter geknetet.

