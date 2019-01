Der Circus Dimitri, der kleinste Zirkus der Welt, ist am Sonntag wieder zu Gast in Wolfsberg. Die Hauptattraktion ist der Auftritt der Primaballerina Augustine Mausini als Hochseilartistin.

Leon Alberto und Augustine Mausini zu Gast in Wolfsberg © KK/Privat

Der Circus Dimitri ist wieder zu Gast in Wolfsberg und präsentiert am Sonntag im Rathaus ein amüsantes Zirkusvergnügen für die ganze Familie. Der kleinste Zirkus der Welt verspricht seinen Gästen atemberaubende Jonglagen, gewagte Balancen und liebenswürdige Comedy. Leon Albert führt mit roter Nase und viel Herz durch das Programm, sein Bruder Dimitri vollbringt Handstände der Superlative und Clown-Opa Charly tanzt Samba. Hauptattraktion ist der Auftritt von Primaballerina Augustine Mausini – eine weiße Maus am Hochseil.

Termin. Sonntag, 20. Jänner, um 15 Uhr im Rathausfestsaal Wolfsberg. Eintritt: freiwillige Spende.

Infos unter www.dimitri.at.