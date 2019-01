Facebook

Franz Stroißnig (links) und Johann Schein (rechts) aus Wolfsberg sind im Katastropheneinsatz © Privat

Insgesamt acht Mitarbeiter der Straßenmeistereien in Kärnten sind derzeit in Salzburg und der Steiermark im Katastropheneinsatz – genauer gesagt in Pongau und in Gröbming. Unter den Mitarbeitern sind auch zwei aus Wolfsberg und zwei von der Straßenmeisterei Eisenkappel. Sie sind jeweils mit einem Unimog inklusive Schneefräse vor Ort. „Sie sind dann vor Ort einer Straßenmeisterei zugeteilt und werden vom jeweiligen Einsatzleiter, wie alle anderen Mitarbeiter, zur Unterstützung im Schneeräumungsdienst eingesetzt“, heißt es aus dem Büro von Landesrat und Straßenreferent Martin Gruber.

Noch mindestens bis Ende dieser Woche stehen die Mitarbeiter der Straßenmeistereien im Einsatz, vermutlich auch noch länger.

