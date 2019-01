In Wolfsberg ging das erste Casting für den neuen Bewerb „Austria sucht den Volksmusik-Star“ über die Bühne. Mit dabei: fünf Lavanttaler Gruppen und Künstler. Auch Brüder aus Bleiburg nahmen teil.

„Musi Buam“: Max Kaimbacher, Christoph Stocker, Benjamin Mannsberger, Christian Kampl, Marcel Brezocnik © Zarfl

Es ist eine Premiere für Wolfsberg. Nämlich die Tatsache, dass die Bezirksstadt Austragungsort für einen länderübergreifenden Musikwettbewerb ist. Am Sonntag fand die erste Castingrunde zum neuen Bewerb „Austria sucht den Volksmusik-Star“ (ASDVS) im Kuss Wolfsberg statt. Allein an diesem Tag stellten sich 21 volksmusikalische Gruppen dem harten Urteil der Jury. Selbst aus Holland, Deutschland und Slowenien reisten Musiker an.

Fakten zum Bewerb Diese Lavanttaler Künstler sind eine Runde weiter: Gabriel Urach und seine fidelen Lavanttaler, die „Musi Buam“, Kimi Knabl, Gerd Rabinig und

Dominikus Dettelbacher.

Dem Gewinner winken die ASDVS-Trophäe und eine professionelle Audio- und Videoproduktion für diverse TV-Sender und eine „Mit Musik auf Reisen“-Fanfahrt. Weiter geht es mit Castings in den Bundesländern Niederösterreich, Tirol und Steiermark. Wolfsberg ist nicht nur Schauplatz für den Start der nächsten Ausscheidungsrunde (5. Mai) sondern auch für das Halbfinale (15. September) und das Finale (29. September). Beides findet im Kuss Wolfsberg statt.

Unter den Bewerbern waren auch fünf Lavanttaler Gruppen und Solomusiker, darunter etwa die Lavamünder „Musi Buam“. „Wir sind ganz am Anfang unserer Karriere und wollen vor einer erfahrenen Jury auftreten. Es ist ein Weg für uns, besser zu werden“, sagte die fünfköpfige Band, bestehend aus Lehrlingen und Schülern, vor ihrem Auftritt. Danach ging es in den kleineren Saal. Erwartungsvolle Stille herrschte vor. Gespannt wartete die Jury, bestehend aus(Journalist, Verleger Musikpost),(Sängerin, Gründerin der Raabtal Dirndln),(Komponist, Arrangeur Wolfgang-Lindner-Band) und(Initiatorin, Jodelkönigin), auf den Auftritt der jungen Musiker. Ein kleines Fernsehteam des Schweizer TV-Senders „musig24“ war ebenso mit dabei, um die Castingrunde aufzuzeichnen.