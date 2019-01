Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blick auf die Waldrast in märchenhafter Landschaft © Bolesch

Der bekannte Alpengasthof, die Waldrast, auf etwa 1500 Metern Seehöhe auf der Koralpe ist wohl jedem Lavanttaler ein Begriff. Viele nutzten den Gasthof für einen Einkehrschwung nach einem Ski- oder Wandertag. Seit 1993 ist der Familienbetrieb samt Gasthaus und Hotel im Besitz von Roman und Birgit Traussnig. Nun sucht das Gebäude samt umliegendem Grundstück einen neuen Besitzer. „Wir befinden uns altersmäßig schon in Pensionsnähe und fangen lieber früher an zu suchen. Für die Hotelgäste läuft bis zu einem möglichen Verkauf alles wie gewohnt weiter, den Restaurantbetrieb haben wir aber eingestellt. Wir möchten uns auf unsere Stamm- und Hotelgäste konzentrieren, sie werden auch weiterhin bei uns im Haus verköstigt“, sagt Birgit Traussnig.

Das Hotel umfasst 20 Zimmer (45 Betten), die teilweise saniert wurden. Ein Wellnessbereich mit Sauna und Indoorpool ist ebenso vorhanden. Das Restaurant selbst bietet 180 Sitzplätze, zusätzlich 60 Sitzplätze auf der Terrasse. Neben dem Haupthaus befindet sich ein historisches Almhaus, welches auf Wunsch der Besitzer erhalten bleiben soll. „Für Bauträger und Investoren stehen auf 5400 Quadratmetern Bauland zahlreiche Möglichkeiten offen. Durch einen Umbau oder Neubau wäre beispielsweise die Errichtung von Eigentumswohnungen oder Chalets möglich“, sagt Daniela Di Bernardo von der Immobilienfirma Bolesch, die den Gasthof vertreibt. Über den Kaufpreis werden keine Angaben gemacht. Diesen erfährt man auf Anfrage.

„Es wäre natürlich wünschenswert, wenn das Gebäude als Hotelbetrieb weitergeführt wird, aber wir müssen einmal abwarten, welche Angebote auf uns zukommen. Natürlich müsste noch investiert werden, um auf dem aktuellen Stand der Dinge zu sein. Das kam für uns aber nicht mehr in Frage“, sagt Traussnig, die sich auf dem Grundstück aber auch eine schöne Wohnanlage vorstellen könnte.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.