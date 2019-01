Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Kinderfasching in St. Paul – auf dem Foto Paul Lukas und Mathias Napetschnig im Vorjahr – fällt heuer aus © Zarfl

Es gibt schlechte Nachrichten für die kleinen – und natürlich auch die großen – Faschingsfreunde im Bezirk. Ein Fixtermin samt sprühender Pointen und musikalischer Einlagen im närrischen Treiben fällt heuer weg. Aus organisatorischen Gründen wird es in St. Paul keine Kinderfaschingssitzung geben.

„Aber Kinder werden in den Narrensitzungen unserer Narrenrunde weiterhin eine Rolle spielen“, informiert der Obmann, Organisator und Akteur der Narrenrunde St. Paul, Marco Webersdorfer. Wer das nicht verpassen möchte, möge sich noch rasch Karten sichern. „Lei Lustig“ wird es in vier Sitzungen ab dem 22. Februar im neu renovierten Festsaal des Konviktes heißen. Auch Live-Musik wird es durch die „Fischermen’s friends“ geben. „Der Reinerlös kommt einem karikativen Zweck zu Gute“, berichtet Webersdorfer.

Es gibt allerdings nur noch wenige Karten. Den Kartenvorverkauf gibt es in der Konditorei Sternweiss oder im Internet unter narrenrunde-st.paul.at. Die Sitzungen finden am 22. und 23. Februar sowie am 1. und 2. März statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Saaleinlass ab 18.30 Uhr.