Auch dieses Mal fuhren die Burschen der Naturwissenschaftsgruppe der NMS St. Andrä zur "First Lego League 2018", dem Regionalwettbewerb in Wien.

Schüler der NMS St. Andrä freuten sich über 8. Platz bei der Lego League © PRIVAT

Vor Kurzem hieß es für zwölf Burschen der Naturwissenschaftsgruppe der NMS St. Andrä wieder 3-2-1-LEGO! Gemeinsam fuhren sie mit den Lehrern Marco Webersdorfer und Lisbeth Brandstätter nach Wien, um in den Bereichen Teamwork, Forschung, Roboterdesign und Robotergame so viele Punkte wie möglich zu erspielen.

Mit ihrem selbstgebauten und auf die Aufgaben programmierten Roboter der Lego "Mindstorm EV3 Serie" gelang es den "Robot-SAP-Guys" in den drei Runden des "Robotergames" aufgrund technischer Problem leider nur 42 Punkte und somit den 10. Platz zu erzielen.

Im Roboterdesign bekamen sie 32, in der Forschung 22 und im Teamwork 50 von 50 Punkten und belegten so wie auch im letzten Jahr im Teamwork den 1. Platz. In der Gesamtwertung kamen die jungen Forscher auf den 8. Platz.

Natürlich wird jetzt keine Pause gemacht, sondern bis Schulende weiter programmiert und geforscht, vielleicht ja sogar für den nächsten Wettbewerb.