Noch bis 1. Februar hat man die Möglichkeit, sich zur Rettungssanitäter-Ausbildung an der Bezirksstelle Wolfsberg anzumelden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jügen Fuchs

Nach dem regen Interesse beim Infoabend steht einer neuerlichen berufsbegleitenden Ausbildung zum Rettungssanitäter an der Bezirksstelle Wolfsberg nichts im Wege. Interessierte melden sich bitte bis 1. Februar zu dieser Ausbildung an der Bezirksstelle an und haben die Möglichkeit vor Kursbeginn einen Schnupperdienst zu absolvieren.

Im Frühjahr - von März bis Juni - wird der 100-stündige Theoriekurs in wenigen Wochenenden unterrichtet. Das anschließende Praktikum kann mit je zwei Diensten im Monat selbst eingeteilt werden. Nach Abschluss der Ausbildung mit kommissioneller Prüfung dürften sich die Teilnehmer der herausfordernden Arbeit als Freiwilliger im Rettungsdienst widmen.

Weitere Informationen zu Vorraussetzungen und Kursablauf sowie Anmeldeunterlagen gibt es unter freiwillig@wo.k.roteskreuz.at oder an der Bezirksstelle Wolfsberg. Der Anmeldeschluss für die berufsbegleitende Rettungssanitäter-Ausbildung ist am 1. Februar.