Montagfrüh ist es in Kärnten vielerorts spiegelglatt auf den Straßen! Ein Wolfsberger kam auf der eisglatten Eitweger Landesstraße ins Schleudern und krachte in einen Streuwagen der Straßenmeisterei Lavamünd.

© KLZ/Fuchs

Vorsicht Glatteis! In vielen Teilen Kärntens sind Montagfrüh die Straßen spiegelglatt. Das wurde auch einem jungen Lavanttaler zum Verhängnis. In der Früh geriet der 17-jährige Wolfsberger mit seinem Auto auf der abschüssigen Fahrbahn der eisigen Eitweger Landesstraße (L142) im Bereich Eitweg ins Schleudern und stieß frontal in einen entgegenkommenden Streuwagen der Straßenmeisterei Lavamünd.