Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Feuerwehr Wolfsberg musste Sonntagmittag zu einer stark verrauchten Wohnung ausrücken © FF Wolfsberg

Am Sonntag gegen 13 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus in Wolfsberg in der Wohnung einer 59-jährigen Frau zu einer starken Rauchentwicklung, wodurch der Brandmelder ausgelöst wurde. Die Frau hatte zuvor Essen zubereitet und beim Verlassen der Wohnung darauf vergessen, die Herdplatte auszuschalten, auf der ein Topf mit Kartoffeln stand.