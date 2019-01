Facebook

Überall, wo sie auftritt, sorgt sie für Aufregung: Die Rede ist von Nackt-Model und DJane Micaela Schäfer, die gerne Haut zeigt. Am Samstag (12. Jänner) ist die Deutsche, die durch mehrere Reality-Shows bekannt geworden ist, zu Gast in Wolfsberg. Und zwar im "Safe House Club" in der Klagenfurter Straße 49a (vormals "Clubwerk"). Ab Mitternacht wird Micaela Schäfer als DJane das Beste aus House & Dance, Back to the 90s und Partyschlager auflegen.