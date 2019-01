Das und noch mehr steht in den Gemeinden im Mittleren und Unteren Lavanttal heuer an. Die größten Projekte im Überblick gibt’s hier.

Der Drauspitz in Lavamünd erhält im Zuge der Hochwassersicherung eine Rad- und Fußgängerbrücke © PHILIPP MLEKUSCH UND FLUSSBAU IC

Das Jahr 2019 wird dem Bezirk als ein Jahr der Bauprojekte in Erinnerung bleiben. Es stehen nämlich zahlreiche Großprojekte an. Ob Hochwasserschutz oder Aussichtsplattform: Die Kleine Zeitung hat sich informiert, welche Veränderungen auf die Gemeinden des Bezirks zukommen.Die Projekte in Wolfsberg, Frantschach-St. Gertraud, Preitenegg, Bad St. Leonhard und Reichenfels haben wir bereits vorgestellt. Nun geht es um die Vorhaben in Lavamünd, St. Paul, St. Georgen und St. Andrä.

Lavamünd. In keiner anderen Marktgemeinde im Bezirk werden heuer so viele Großprojekte gestemmt. Neben dem historischen Hochwasserschutz mit Gesamtkosten von rund 17,5 Millionen Euro stehen enorme weitere Unterfangen in Lavamünd an. Auch im Bereich des Sägewerks Cimenti in Krottendorf wird ein umfassendes Hochwasserschutzprojekt umgesetzt. Kostenpunkt: 950.000 Euro.

Mit dem Bau des Hochwasserschutzes in Lavamünd wurde bereits begonnen Foto © Markus Traussnig

Bevölkerungstechnisch war Lavamünd als einzige Gemeinde im Tal 2018 auf einem guten Kurs. 2941 Einwohner zählt die Gemeinde momentan. Ein günstiger Quadratmeterpreis für Baugründe – ab 17 Euro pro Quadratmeter – sei dafür verantwortlich. „Dadurch wird bei uns fleißig gesiedelt. Auch viele Slowenen zieht es zu uns“, erklärt Bürgermeister Josef Ruthardt (SPÖ). Dies soll mit einem neuen Baulandmodell in Hart (Ruprechtsiedlung) weitergeführt werden. „Das bisherige Baulandmodell war ein voller Erfolg und wird aufgrund der Nachfrage fortgesetzt“, heißt es seitens der Gemeinde. Rund 75.000 Euro sind für das neue Bauland vorgesehen.

Auch eine Erweiterung des Kanalisationsbereichs ist geplant. 50 Objekte werden an das bestehende Kanalnetz angeschlossen. Eine Summe von rund 890.000 Euro wurde veranschlagt. „Etwas außerhalb gelegene Bereiche werden dadurch angeschlossen“, informiert Ruthardt. Genützt wird der Kanal- und Hochwasserschutzbau auch für eine Leerverrohrung für Breitband. Die Kosten belaufen sich hierbei auf 232.000 Euro.

Erneuerungen gibt es auch im Feuerwehrwesen. Ein kompletter Umbau des Rüsthauses mit Sanierung und Erweiterung ist mit voraussichtlichem Baustart im Herbst geplant. Die alte Gebäudestruktur bleibe erhalten. Gesamtaufwand: 950.000 Euro. Mit einer Fertigstellung sei im Jahr 2020 zu rechnen.

St. Paul. Auch in der Marktgemeinde bereitet man sich auf ein Hochwasser vor. Eine technisch und wirtschaftlich optimierte Variante für das Gesamtprojekt Lavanttal, Granitzbach und Langlbach wurde dem Land im Vorjahr zur Genehmigung vorgelegt. Parallel dazu wurde die Gutachtererstellung für dauernde Grundeinlöse und temporäre Entschädigung von der Gemeinde in Auftrag gegeben. „In weiterer Folge müssen noch Grundablöseverhandlungen geführt sowie Detailprojekte ausgearbeitet, Bewilligungsvorhaben eingereicht und Förderungen abgeklärt werden, damit die Bauumsetzung rasch erfolgen kann“, sagt Bürgermeister Hermann Primus (SPÖ). Geschätzte Kosten: acht bis zehn Millionen Euro.

Kurz vor der Fertigstellung steht hingegen das „Rad-Kompetenzzentrum Lavanttal“. Vor kurzem erhielt die Gemeinde St. Paul dafür auch den dritten Platz in der Kategorie Tourismus und Gastronomie beim Regionalitätspreis Kärnten. Die noch ausständigen Teilbereiche (Bike-Garage) und die Gestaltung des Lobisserplatzes stehen noch aus. „Die Kosten für das Projekt liegen bei rund 187.000 Euro“, so Primus. Die Gestaltung des Lobisserplatzes sei mit 30.000 Euro veranschlagt.

Für das Rad-Kompetenzzentrum in St. Paul wird der Lobisserplatz neu gestaltet Foto © Bettina Friedl

St. Andrä. In der Stadtgemeinde bleibt ebenfalls kein Stein auf dem anderen. Das 1967 erbaute Rüsthaus in Maria Rojach wird abgerissen. Das neue Rüsthaus, das im Dorfheim untergebracht werden wird, wird voraussichtlich im Sommer eröffnet. Kosten: 800.000 Euro. Im neuen Rüsthaus werden zwei Garagen, ein Mannschafts- und Lagerraum, ein Umkleideraum, Dusch- und WC-Anlagen sowie ein Schulungsraum untergebracht sein. Des Weiteren werde ein Architektenwettbewerb für die Planung des künftigen Bildungscampus St. Ulrich (Volksschule, Kindergartengruppen und Kindergruppe) durchgeführt.

Das Dorfheim wird zum neuen Rüsthaus der FF Maria Rojach umfunktioniert Foto © Helmuth Weichselbraun

St. Georgen. Mit Weitsicht sieht die Marktgemeinde in die Zukunft. Die Eröffnung des Erlebnisrundweges samt Aussichtsfelsen Berensteiner Ofen auf der Brandlalm ist heuer geplant. Ein familienfreundlicher Erlebnisweg, ausgestattet mit mehreren interaktiven Info-, Sinnes- und Spielstationen sowie Infotafeln, ist beabsichtigt. Höhepunkt des Erlebnisrundweges ist das Gipfelplateau samt Aussichtsplattform am Berensteiner Ofen. Auf diesem wird es einen Panoramablick über das Kärntner Unterland geben. Die Stahlkonstruktion für die Aussichtsplattform wurde bereits montiert. „Man wird die Natur mit Flora und Fauna hautnah erleben und entdecken können“, ist sich St. Georgens Tourismusreferent und Vizebürgermeister Markus Wutscher (SPÖ) sicher. Die offizielle Eröffnung ist voraussichtlich im Mai oder Juni geplant. Projektkosten: rund 200.000 Euro.

Am Berensteiner Ofen in St. Georgen wird um 200.000 Euro eine Aussichtsplattform errichtet. Diesen Blick auf das Kärntner Unterland wird man von dort aus genießen können Foto © Privat