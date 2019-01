In dieser Woche finden Instandhaltungsarbeiten auf der A2 statt. Drei Nächte lang sind zwei Tunnelanlagen zwischen Grafenstein und Völkermarkt-West gesperrt. Im Lavanttal gibt es einige Baustellen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Autofahrer müssen sich auf der A2 auf eine Umleitung einstellen © Helmuth Weichselbraun

Wie der ÖAMTC auf seiner Webseite (www.oeamtc.at) vermeldet, stehen in dieser Woche auf der Südautobahn Instandhaltungsarbeiten auf dem Programm. Die A2 wird zwischen Grafenstein und Völkermarkt-West im Bereich der Tunnelanlagen Bettlerkreuz und Kreuzergegend für drei Nächte in der Zeit von 20 bis 5 Uhr in beide Richtungen gesperrt sein. Die Arbeiten werden von 14. bis 17. Jänner durchgeführt. Der Verkehr wird über die B70 umgeleitet.