Milde Luft mischt in unserem Wettergeschehen wieder mit und sorgt dafür, dass die Temperaturen in den Plusbereich klettern.

© APA/Litzlbauer Alois

Eine Warmfront zieht nördlich der Alpen vorüber. Sie bringt vor allem im Norden unseres Bereichs auch zum Teil dichtere Wolkenfelder, aber kaum Schnee und Regen. Nach Süden hin sind die Wolken dünner und diese lockern tagsüber zeitweise sogar mehr auf und es zeigt sich somit zwischendurch etwas länger die Sonne. Besonders auf den Bergen ist der Wind zum Teil sehr lebhaft. "Vorübergehend mischt auch wieder mildere Luft mit und somit ist es besonders am Nachmittag nicht wirklich kalt", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die höchsten Werte liegen zum Beispiel in Wolfsberg nahe plus drei Grad.