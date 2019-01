Die Temperaturen am Samstag bleiben nahe am Gefrierpunkt, die Sonne kommt nur stellenweise durch.

Über Schnee können sich nun auch die Unterkärntner freuen © Gisela - stock.adobe.com

Zum Teil dichter bewölkt, zum Teil aber auch sonniger mit Temperaturen zwischen -4 bis 0 Grad: So wird das Wetter am Samstag in Unterkärnten. Das Wetter liegt im Einflussbereich eines Hochdruckgebietes. Dazu sind teils dichtere, zum Teil auch hochnebelartige Wolken vorhanden, die zu dieser Jahreszeit oft auch zäher sein dürften. Deshalb kommt die Sonne auch nur stellenweise besser durch und es ist kaum vorherzusagen, wo die Sonne die Oberhand gewinnen sollte.