Das Mittelmeertief zieht weiter und daher scheint am Freitag in Unterkärnten wieder häufiger die Sonne. Die Temperaturen bleiben aber frostig kalt.

© dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Das Mittelmeertief wandert ostwärts weiter in Richtung Griechenland. Es verliert somit weiter an Einfluss auf unser Wetter. Deshalb setzt sich tagsüber auch schon häufiger die Sonne durch und die zunächst zum Teil noch dichteren Wolkenfelder oder Hochnebelbänke werden löchriger. Damit hat der Tag auch schon Einiges an Sonnenschein zu bieten und er lädt auch zu längeren Unternehmungen in der Natur ein. "Vor allem in den Morgenstunden ist es recht frostig und man sollte sich im Freien warm genug anziehen", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger.