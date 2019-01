Für Freitag kündigt sich in Unterkärnten ein Wintereinbruch mit Schnee an. Außerdem wird es kühl. Am längsten halten sich die Schneewolken im Südosten.

Über Schnee können sich nun auch die Unterkärntner freuen © Fuchs Jürgen

Eine Kaltfront überquert mit Schneefällen unser Land und zieht in der Folge nach Südosten weiter. Dahinter steigt der Luftdruck stärker an, der Wind dreht auf nördliche Richtungen. Am längsten halten sich die Schneewolken im Südosten (Karawankengegend, Eisenkappel, Feistritz). Hier kommt in Summe sicherlich auch der meiste Neuschnee zusammen. 10 bis 20 Zentimeter sind durchaus drin, in den höheren Lagen sogar weit mehr.