Das Wetter in Unterkärnten bleibt freundlich und nicht allzu kalt. Die Frostgrenze steigt auf 2000 Meter Seehöhe an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Zur Wochenmitte scheint wegen eines Hochs namens "Angela" die Sonne, wolkenlos ist es aber nicht. Immer wieder ziehen nämlich Wolkenfelder über den Himmel. Nach einem frostigen Morgen steigen die Temperaturen tagsüber meist auf plus ein bis plus fünf Grad an. Mit den Temperaturen geht es damit tagsüber deutlich bergauf, speziell in mittleren Lagen und oben auf den Bergen. Die Frostgrenze steigt stellenweise weit über 2000 Meter Seehöhe an. "In vielen Orten im Süden herrscht tagsüber bei deutlichen Plusgraden eher Wander- statt Skiwetter", meint der Wetterfachmann Werner Troger. Der Wind dreht auf südliche Richtungen und macht sich nicht nur im Jauntal bemerkbar.