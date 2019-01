Facebook

Mit dem Nordwind in der Höhe zeitweise wieder sonniger, 0 bis plus 4 Grad. Nach dem Durchzug einer nächtlichen Schlechtwetterfront, die aber bei uns kaum wetterwirksam war, lockern die vorhandenen Wolken tagsüber auch immer wieder mehr auf und es scheint auch für längere Zeit die Sonne. "Die herrschende Nordwindwetterlage hält nun schon ungewöhnlich lange an und ist Schuld dafür, dass es im Norden der Alpen so viel Schnee gibt und es bei uns im Süden so trocken ist", weiß der Meteorologe Reinhard Prugger zu berichten. Die Temperaturen sind in den Niederungen aufgrund der anhaltenden föhnigen Effekte nicht allzu tief und erreichen am Nachmittag zum Beispiel in Völkermarkt und in Wolfsberg Werte um plus 3 oder plus 4 Grad. Damit ist es doch um ein paar Grade zu mild für die Jahreszeit.