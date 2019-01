Zwischendurch zeigt sich in Unterkärnten die Sonne. Am Sonntag sind bis zu +6 Grad zu erwarten.

Nach Süden hin lockert es am Sonntag in Unterkärnten weiterhin öfter auf und es zeigt sich die Sonne. Temperaturen bis zu +6 Grad sind zu erwarten. Der Nordwestwind in der Höhe wird wieder etwas stärker und zudem auch ein wenig milder. Deshalb ziehen tagsüber vor allem nach Norden hin wiederholt Wolken durch, die zwischendurch auch dichter sein dürften. Nach Süden hin lockert der föhnige Wind die Wolken immer wieder stärker auf und erst später am Tag oder erst in der Nacht zum Montag zieht es dann überall dichter zu.