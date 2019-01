Facebook

Für die Arbeit am Computer ist man nie zu alt © Auremar - Fotolia (Phovoir)

Auch für Senioren wird die Arbeit am Computer immer wichtiger. Wie findet man Informationen im Internet, wie richtet man die E-Mail ein, was muss man über Word und Excel wissen, wie geht man mit Bildern und Videos um und was braucht man für eine eigene Facebook-Seite? Diese und viele andere Themenstellungen will man schnell und professionell bearbeiten können.

Die HTL Wolfsberg bietet daher speziell für Senioren ein geeignetes Training an. Die Informatik-Schülerinnen und Schüler der HTL Wolfsberg stellen ihr Fachwissen in den Dienst der Allgemeinheit und stehen für persönliche Schulungen am Nachmittag des 23. Jänner zur Verfügung. Der Informatik-Schulungstag der HTL Wolfsberg findet am 23. Jänner in der Zeit von 13 bis 15 Uhr statt. Anmeldung unter Telefon 04352/4844-0 oder per Mail office@htl-wolfsberg.at.