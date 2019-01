Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© M. Schuppich - stock.adobe.com

Schon am 3. Jänner kam es in einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in St. Andrä im Lavanttal zu einem Einbruch. Dabei wurde von einem bisher unbekannten Täter ein Schlüssel für eine Wohnung gestohlen.