Von links: Manuela Karner, Johann Schleinzer, Bettina Kogler © VALLANT, KLZ, KK/TQW

Manuela Karner kämpfte sich ins Leben zurück. Mit ihrem Auto war sie, wie so oft, nach Pinkafeld zum Unterricht an der Schule für Sozialbetreuungsberufe unterwegs. Plötzlich veränderte ein Unfall alles. Manuela Karner (55), Wolfsbergs Vizebürgermeisterin, wurde Anfang Oktober 2017 unschuldig bei einem Geisterfahrerunfall auf der Südautobahn lebensgefährlich verletzt. Die Kraft für ihre Genesung nahm sie aus der positiven Energie, die sie von den Menschen aus Wolfsberg und von ihrer Familie bekam. „Ich habe von so vielen eine ehrliche Anteilnahme erfahren. Das tut mir gut. Es ist das Wohlgefühl, nicht alleine gelassen zu werden. Das gibt mir unheimlich viel Kraft“, sagt sie in einem Interview zur Kleinen Zeitung.