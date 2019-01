St. Georgen St. Georgen will auf gelbe Säcke umsteigen

Facebook

In zwei Gemeinden des Lavanttals hat sich das Hausabholsystem bei Plastik und Altpapier schon bewährt. Nun überlegt auch die Gemeinde St. Georgen diesen Schritt und hat in der jüngsten Ausschusssitzung einen einstimmigen Beschluss gefasst. „Um unsere Müllinseln zu entlasten sowie das Orts- und Landschaftsbild zu verbessern, sollen in Zukunft die Leichtstoffentsorgung und die Altpapierentsorgung auf das Abholsystem umgestellt werden“, sagt Vizebürgermeister Karl Mollhofer (ÖVP). Dazu soll dann für den Plastikmüll der bekannte „gelbe Sack“ anstatt der gelben Tonne zum Einsatz kommen. Jeder Haushalt bekommt außerdem eine Papiertonne, die alle sechs Wochen entleert wird. Ob dies in den ländlichen Gebieten auch möglich ist, werde noch geprüft. „Auf meine Initiative hin, arbeiten wir schon länger an einer Umstellung. Die Müllinseln sind bei uns oft überfüllt, meist auch wegen Entsorgungen aus dem Grenzgebiet der Nachbargemeinde St. Andrä“, sagt Bürgermeister Karl Markut (Team St. Georgen). Die Entsorgungsgebühren ändern sich für den Bürger laut Markut aber nicht. „Voraussichtlich im Mai oder Juni wollen wir mit der Umstellung beginnen“, sagt er.

