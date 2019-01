Die Lavanttalerin Sandra Hollauf macht sich in Wolfsberg als Immobilienexpertin selbstständig. Sie bietet auch eine Beratung und Begleitung bei privaten Immobiliengeschäften an.

Sandra Hollauf hat sich kürzlich selbstständig gemacht © Privat

Die Lavanttalerin Sandra Hollauf (29) hat acht Jahre lang als Immobilienmaklerin in Klagenfurt gearbeitet. Jetzt – nach ihrer Karenz – hat sie sich in ihrer Heimat Wolfsberg als Immobilienexpertin selbstständig gemacht. „Durch die Digitalisierung ist es für Privatpersonen immer leichter geworden, ihre Immobilie selbst am Markt anzubieten. Deshalb biete ich neben der klassischen Immobilienvermittlung, also Verkauf und Vermietung, eine unabhängige Beratung und Begleitung bei privaten Immobiliengeschäften an“, erklärt Hollauf: „Dazu zählen die Immobilienbewertung und Kaufpreisfindung, die Begleitung der Kaufabwicklung, die Potenzialeinschätzung von Immobilien oder das Coaching, damit Privatverkäufer gut gewappnet auf den Markt gehen können.“