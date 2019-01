Facebook

Alleine in den Kühlbereich werden über 500.000 Euro investiert: Adeg-Geschäftsführer Arno Riedl, Projektverantwortlicher Wolfgang Jäger und Großmarkt-Hausleiter Günther Eneo (von links) © Bettina Friedl

Die selbstständige Genossenschaft Adeg Wolfsberg hat in den letzten Jahren nach und nach ihre Eigenmärkte modernisiert, nun ist der Adeg-Großmarkt in der Grazer Straße im Norden von Wolfsberg an der Reihe. Ab Montag wird der Großmarkt innen komplett saniert. Die Kunden können dennoch ungehindert einkaufen: Und zwar im Keller des Großmarktes. „Wir investieren 1,7 Millionen Euro in die Modernisierung des Adeg-Großmarktes“, sagt Wolfgang Jäger, der vor wenigen Tagen als Geschäftsführer von Adeg Wolfsberg in den Ruhestand getreten ist, die Sanierung des Großmarktes dennoch als Projektzuständiger betreut. Neuer Geschäftsführer ist Arno Riedl seit 1. Jänner. „Alleine in den Kühlbereich für Obst, Gemüse, Molkereiprodukte, Feinkost, Fleisch, Wurst und Tiefkühlprodukte werden über 500.000 Euro investiert“, sagt Jäger. Auch die übrigen Verkaufsbereiche werden erneuert, die Anordnung der Sortimentsbereiche wird annähernd gleich bleiben. „Nach der Sanierung wird der Großmarkt viel heller sein“, verrät Riedl.

