Der Weststeirer Harald Sturmann vom KLV Wolfsberg holte mit seinen Streckenflügen im Segelflugzeug den Staatsmeistertitel in der Standardklasse. Er ist seit Jahrzehnten Mitglied beim KLV Wolfsberg.

Harald Sturmann flog mit diesem Segler von Wolfsberg nach St. Moritz und retour © KK

Der Ligister Harald Sturmann verliert in der Freizeit gerne den Boden unter den Füßen – und feiert dabei auch noch große Erfolge. Denn der Weststeirer kürte sich im Wettbewerbsjahr 2017/18, das von Oktober bis September dauert, in der Standardklasse der Segelflieger zum Staatsmeister. „Es freut mich natürlich, in dieser Szene ganz vorne dabei zu sein. Wir sind ja eine große Familie“, schwärmt der Hobbypilot, der Mitglied des Kärntner Luftfahrer Verbands – kurz KLV Wolfsberg ist.

