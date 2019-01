Kleine Zeitung +

Rasta Invitational Freestyler erobern die Loretowiese in St. Andrä

Freestyler aus mehreren Ländern zeigen am Samstag am Loretohügel in St. Andrä ihr Können. 2000 Zuseher werden bei Sprüngen erwartet. Es gibt auch ein beheiztes Partyzelt.