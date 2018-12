In Wolfsberg ist in der Silvesternacht die Verwendung von Feuerwerkskörpern der Klasse II erlaubt. Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz appelliert an die Bevölkerung, verantwortungsvoll vorzugehen.

Silvesterraketen sind zum Neujahrswechsel in Wolfsberg erlaubt © APA/dpa/Christophe Gateau

Im Ortsgebiet von Wolfsberg ist in der Silvesternacht die Verwendung von Feuerwerkskörpern der Klasse II (Silvesterraketen, diverse Fontänen, Römische Lichter, Feuerräder, Feuertöpfe usw.) in der Zeit von 31. Dezember 2018 23.00 Uhr bis 1. Jänner 2019 01:00 Uhr erlaubt. Das grundsätzlich bestehende Verbot wurde von Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz für diesen Zeitraum per Verordnung aufgehoben.

Die Erlaubnis gilt für den Bereich innerhalb der Hinweiszeichen „Ortstafel“ und „Ortsende“. Von der Erlaubnis ausgenommen ist der Bereich der Altstadt.

Keine Feuerwerkskörper

Verboten bleibt allerdings die Verwendung von Feuerwerkskörpern:

- in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus sowie zu Kirchen, Kinder-, Alters- und Erholungsheimen und zum Tierheim,

- in der Nähe von leichtentzündlichen Anlagen, wie z.B. Tankstellen,

- in geschlossenen Räumen,

- innerhalb bzw. in unmittelbarer Nähe größerer Menschenansammlungen sowie

- dort, wo eine Gefahr für Leben, Gesundheit oder Eigentum besteht.

Der Bürgermeister appelliert an die Bevölkerung, verantwortungsvoll vorzugehen: „Bitte halten Sie sich an die gesetzlichen Vorschriften und üben Sie gegenüber Mensch und Tier die gebotene Rücksicht“. Auch im Hinblick auf die entstehende Feinstaub-Belastung ersucht der Bürgermeister um Verzicht beziehungsvolle maßvolle Verwendung der Feuerwerkskörper.