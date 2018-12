Facebook

Brigitte R. Winkler ist mit vielen Stars in Kontakt, unter anderem auch mit Karl Lagerfeld, von dem sie sagt: „Er sollte ewig leben“ (als Puppe steht er in ihrem Atelier) © Akos Burg

Der Teufel trägt Prada, Brigitte Winkler am liebsten etwas aus der Lila-Farbskala. In einem Material, das sich gut angreift. Und Woody-Schuhe aus Sittersdorf, für die sie auch Vivienne Westwood eine Saison lang begeistern konnte. In ihrem lichtdurchfluteten Atelier im 15. Wiener Bezirk ist offensichtlich, wofür sich die Modejournalistin mit Professorentitel noch begeistert: Die 71-Jährige sammelt Sessel und ist „anfällig für Kunst“. Ein teures Hobby, aber: „Ich rauche nicht, ich trinke nicht“, sagt Brigitte R. Winkler (das R. steht für Rosemarie), die an der Linzer Kunstuniversität unterrichtet, nach ihrer aktiven Zeit als Journalistin auch als Beraterin tätig ist und Kleidung als Kulturgut sieht. „Eigentlich“, sagt sie, „kämpfe ich seit 37 Jahren für die Mode und unterscheide sehr genau zwischen meinem eigenen Geschmack und dem Talent des Designers.“ Winkler mit Vivienne Westwood © Privat Seit bald vier Jahrzehnten hat Brigitte Winkler keine einzige (!) große Modeschau versäumt, egal ob Haute-Couture, Prêt-à-porter oder Meisterklasse. Im Jänner stehen Mailand und Paris mit Männermode für den Herbst 2019 in ihrem Kalender, im Februar New York, London, Mailand und Paris (Damenmode). Im Juni geht’s zur Männer-Frühjahrsmode 2020 (Haute Couture) nach Mailand und Paris, im September zu den Frauen nach New York, London, Mailand und Paris. Im Dezember hebt sie für gewöhnlich nach New York ab, um ihre Schwester zu besuchen und weiter nach Miami zur Art Basel zu fliegen. Wie sie das schafft? „Keine Ahnung, es interessiert mich“, lacht die gebürtige Wolfsbergerin, die eher zufällig beim Journalismus gelandet ist. Anfang der 1970er-Jahre klaubte ihr früherer Schulkollege aus der Lehrerbildungsanstalt, Horst Ogris, die Autostopperin auf. Die war „baff, dass man Journalismus lernen konnte. Ich bin dann für die Kleine Zeitung sogar nach Alpbach gefahren, und habe zum 30-Jahr-Jubiläum eine Geschichte mit dem Titel „Traue keinem über dreißig“ geschrieben“.