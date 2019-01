Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Helmut Niedersüß mit Gattin Karin im Kreise der Gratulanten © KK/Privat

Eine herausragende Wolfsberger Unternehmerpersönlichkeit, der Gründer und Handelspionier Dkfm. Dr. Helmut Niedersüß, wurde an seinem 80. Geburtstag von Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz im Beisein von Mitgliedern des Stadtsenates mit dem Ehrenring der Stadt Wolfsberg ausgezeichnet.

Der in Wels geborene Jubilar trat im Jahre 1965 in das I.M. Offner Handelshaus in Wolfsberg ein, ein Familienbetrieb, der seit rund 300 Jahren im Einzelhandel tätig ist. Niedersüß setzte in der Folge zahlreiche unternehmerische Meilensteine, so unter anderem die Gründung des ersten Wolfsberger Supermarktes („Allkauf“) 1971, den Neubau des J.M.Offner Modehauses und die Eröffnung des ersten „imo-Marktes“ in Klagenfurt 1975, damals der größte Baumarkt Österreichs, mit später weiteren Filialen in Villach und Graz.

Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz würdigte den neuen Ehrenträger für sein Lebenswerk und hob insbesondere den unternehmerischen Pioniergeist und die hohe gesellschaftliche Verantwortung hervor, welche Niedersüß stets ausgezeichnet habe. Schlagholz: „Dkfm. Dr. Niedersüß hat die Zeitgeschichte von Wolfsberg geprägt, in seinen Entscheidungen stets großen Weitblick bewiesen und nicht zuletzt mit seinen Betrieben viele Arbeitsplätze geschaffen und gesichert, zum Wohle zahlreicher Wolfsberger Familien. Es gratulierten: Vizebürgermeister Ewald Mauritsch, Stadtrat Johannes Loibnegger, Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz, Stadtrat Christian Stückler, Vizebürgermeisterin Manuela Karner, Gemeinderat Hannes Primus und Stadtrat Josef Steinkellner.