In eigener Sache

© Fotolia/Friedberg

Am Montag, dem 31. Dezember bleibt das Regionalbüro Wolfsberg/Völkermarkt der Kleinen Zeitung Am Weiher 11/2 in Wolfsberg geschlossen.

Sämtliche Serviceleistungen wir das Aufladen der Kärnten Card, der Verkauf diverser Bücher oder Gutscheine sind ab Mittwoch, dem 2. Jänner 2019 wieder wie gewohnt von 8 bis 16 Uhr wieder verfügbar.